Крисси Тейген борется с послеродовой депрессией и тревогой

7 марта 2017 года, 17:50

Фото: AmericaRU.com

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Американская модель и телеведущая Крисси Тейген (Chrissy Teigen) всегда готова говорить в Твиттере на любые темы, и теперь она не стала молчать о важной для себя проблеме. Тейген призналась, что ведет борьбу с послеродовой депрессией и тревогой, которые затрагивают каждую седьмую женщину в Соединенных Штатах.Она рассказала, что диагноз был поставлен спустя несколько месяцев после рождения ее дочери. «До этого я ни разу в жизни не встречала женщину, которая бы сказала, что у нее послеродовая депрессия», - написала Тейген, которая замужем за обладателем премий Грэмми и Оскра, автором-исполнителем Джоном Леджендом (John Legend). Ранее женщины, страдающие нарушением эмоциональной сферы, ассоциировались у нее с теми, кто не любит своих детей или чувствует, что они должны причинить вред им детям. Тейген привела в пример Сьюзен Смит, которая была осуждена за то, что в 1995 году утопила двух сыновей в Южной Каролине.