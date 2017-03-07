На Миссури обрушились два торнадо

Фото: AmericaRU.com
Дэн Хоблицел (Dan Hawblitzel), метеоролог Национальной метеорологической службы, расположенной в Плезант-Хилле, штат Миссури, рассказал, что в районах Ок Гров, Смитвилла, Ливуде и Олейте был причинен значительный ущерб. Сообщений о погибших пока не поступало. На востоке Канзаса и в некоторых частях Миссури были выпущены предупреждения.
«Все случилось так, как мы и предполагали - несколько торнадо и большие повреждения от ветра. Само собой, грустно видеть разрушенные дома и слышать о причиненном ущербе», - сказал Хоблицел. Начальник Службы по чрезвычайным ситуациям в Ок Гров Марк Шервуд (Mark Sherwood) сказал, что в городе были повреждены или разрушены около 20 домов. Кроме того, примерно 15 человек получили ранения, не опасные для жизни.
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