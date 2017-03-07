В Туве 2 сестры жестоко расправились с супружеской парой и детьми

Фото: AmericaRU.com
«К совершению преступления причастны две жительницы города Ак-Довурак, родные сестры, 19 и 25-ти лет, распивавшие накануне с 35-летним потерпевшим спиртное… Мотивом совершения данного преступления явилась ссора, возникшая между супругой и гостьями потерпевшего, переросшая в драку», - рассказали следователи.
По их данным, в ходе ссоры сёстры зарезали супругов, а двух их детей 4 и 6 лет утопили в ванне. После этого девушки скрылись с места преступления, предварительно поджегши квартиру.
Сестры уже арестованы, с их участием проводятся допросы для установления полной картины произошедшего.
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