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Главная страница → Раздел: В миреВ Туве 2 сестры жестоко расправились с супружеской парой и детьми
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В Туве 2 сестры жестоко расправились с супружеской парой и детьми


В Туве 2 сестры жестоко расправились с супружеской парой и детьми
Фото: AmericaRU.com
В российской республике Туве две сестры 19 и 25 лет зверски убили супружескую пару и двух малолетних детей. Об этом сообщило местное управление СК России.

«К совершению преступления причастны две жительницы города Ак-Довурак, родные сестры, 19 и 25-ти лет, распивавшие накануне с 35-летним потерпевшим спиртное… Мотивом совершения данного преступления явилась ссора, возникшая между супругой и гостьями потерпевшего, переросшая в драку», - рассказали следователи.

По их данным, в ходе ссоры сёстры зарезали супругов, а двух их детей 4 и 6 лет утопили в ванне. После этого девушки скрылись с места преступления, предварительно поджегши квартиру.

Сестры уже арестованы, с их участием проводятся допросы для установления полной картины произошедшего.

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