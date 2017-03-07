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Социологи узнали, какая россиянка самая красивая по мнению мужчин в РФ


Социологи узнали, какая россиянка самая красивая по мнению мужчин в РФ
Фото: AmericaRU.com
По мнению российских мужчин, самая красивая женщина России – советская актриса Элина Быстрицкая. Таковы результаты опроса, проведённого Всероссийским центром нзучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Некрасивых женщин, как известно, не бывает. Но кто же всех милее? В народном рейтинге прекрасных дам, когда-либо живших или живущих ныне в России, первую строчку заняли близкие женщины (мамы, сестры, любимые, жены) – их назвали 5% опрошенных. На втором месте, согласно данным опроса, - народная артистка СССР Элина Быстрицкая (3%). По 2% «голосов» набрали Оксана Федорова, Валентина Терешкова, София Ротару, Валентина Матвиенко, Алина Кабаева», - рассказали социологи.

Что касается ума, то тут победу одержала первая женщина-космонавт – Валентина Терешкова. «На вопрос о том, кому из российских женщин можно присвоить звание «самая умная», 7% респондентов назвали Валентину Терешкову, 6% - Валентину Матвиенко, еще 6% - своих знакомых женщин», - сообщили представители ВЦИОМ.
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