Путин помиловал россиянку, получившую 7 лет тюрьмы за СМС

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Своим указом Путин постановил «помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осуждённую 3 марта 2016 года Краснодарским краевым судом, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы». Такое решение он объяснил «принципами гуманности».
Отметим, что российский суд признал Севастиди виновной в государственной измене. Поводом тому послужило СМС-сообщение, отправленное ею в 2008 году, накануне начало российско-грузинской войны. Увидев в городе Сочи поезд, груженный тяжелой боевой техникой, который направлялся в сторону ещё тогда неоккупированной Абхазии, она предупредила об этом друга-грузина. Женщину приговорили к 7 годам тюрьмы.
Читайте также: Россиянка получила 7 лет тюрьмы из-за СМС.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Пресс-секретарь Путина обвинил США в «эмоциональном экстремизме» →
- Экс-пресс-секретарь Обамы рассказал, почему Трамп разжигает скандал о прослушке →
- В Мурманске ребёнок тяжело заболел из-за прививки →
- В Сомали голод, связанный с засухой, за 48 часов убил 110 человек →
- В России отменили приговор воспитательнице, брошенной в тюрьму за репост видео →
- Польский политик заявил, что женщины должны зарабатывать меньше, потому что они слабее, меньше и не такие умные →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110595
http://www.americaru.com/news/110595