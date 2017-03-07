Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:24 am | Чикаго 4:24 am | Сан-Франциско 2:24 am
Главная страница → Раздел: В миреПутин помиловал россиянку, получившую 7 лет тюрьмы за СМС
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Путин помиловал россиянку, получившую 7 лет тюрьмы за СМС


Путин помиловал россиянку, получившую 7 лет тюрьмы за СМС
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Президент России Владимир Путин помиловал россиянку Оксану Севастиди, приговорённую судом к 7 годам лишения свободы за СМС-сообщение знакомому. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Своим указом Путин постановил «помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осуждённую 3 марта 2016 года Краснодарским краевым судом, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы». Такое решение он объяснил «принципами гуманности».

Отметим, что российский суд признал Севастиди виновной в государственной измене. Поводом тому послужило СМС-сообщение, отправленное ею в 2008 году, накануне начало российско-грузинской войны. Увидев в городе Сочи поезд, груженный тяжелой боевой техникой, который направлялся в сторону ещё тогда неоккупированной Абхазии, она предупредила об этом друга-грузина. Женщину приговорили к 7 годам тюрьмы.

Читайте также: Россиянка получила 7 лет тюрьмы из-за СМС.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110595
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Разное
Production of the deck for the yacht Production of the deck for the yacht
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Квартиры - продам
Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000 Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus