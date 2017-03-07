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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Харькове ребёнка убило футбольными воротами
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В Харькове ребёнка убило футбольными воротами


В Харькове ребёнка убило футбольными воротами
Фото: AmericaRU.com
Трагическая история произошла в модульном городке для переселенцев в украинском Харькове. Металлические футбольные ворота упали на 14-летнего мальчика. Ребёнок не выжил. Об этом сообщило управление Национальной полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел в субботу, 5 марта, в модульном городке для переселенцев, который был построен в Харькове правительством Германии. «От порыва ветра ворота оторвались и ударили 14-летнего мальчика, который стоял на расстоянии около 2-х метров, по голове», - рассказали полицейские, уточнив, что ворота не были закреплены.

По данному факту НП завела уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: 115 (умышленное убийство) и 367 (служебная халатность). Расследование продолжается.

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