В Харькове ребёнка убило футбольными воротами

Фото: AmericaRU.com
Инцидент произошел в субботу, 5 марта, в модульном городке для переселенцев, который был построен в Харькове правительством Германии. «От порыва ветра ворота оторвались и ударили 14-летнего мальчика, который стоял на расстоянии около 2-х метров, по голове», - рассказали полицейские, уточнив, что ворота не были закреплены.
По данному факту НП завела уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: 115 (умышленное убийство) и 367 (служебная халатность). Расследование продолжается.
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