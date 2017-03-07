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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Украине передали в суд дело учительницы, попытавшейся продать 13-летнюю школьницу
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В Украине передали в суд дело учительницы, попытавшейся продать 13-летнюю школьницу


В Украине передали в суд дело учительницы, попытавшейся продать 13-летнюю школьницу
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/gp.gov.ua
Следователи передали в суд дело 52-летней учительницы школы-интерната, которая попыталась продать свою ученицу за 10 тысяч долларов. Об этом сообщила прокуратура Харьковской области.

Представители ведомства напомнили, что история произошла в ноябре прошлого года в городе Люботыне. Учительницу украинской и зарубежной литературы из местной школы-интерната полицейские поймали «на горячем» при попытке продать 13-летнюю ученицу за 10 тысяч долларов. «Педагог оставила ее после уроков на дополнительное занятие, а потом попросила сходить в магазин за печеньем. Когда ребенок вернулся, она увидела около школы две машины. Из машины выглянула учительница и сказала, что в соседнем авто - сестра девочки, которая якобы хочет с ней поговорить. Ребенок подошел к автомобилю, где ее ожидали "покупатели"», - рассказали в прокуратуре, отметив, «покупателем» оказался полицейский под прикрытием.

В отношении женщины было заведено уголовное дело по ст.149 УК Украины (торговля людьми). Ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

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