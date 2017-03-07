Лидер Радикальной партии пожаловался на вмешательство США во внутренние дела Украины

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Посольство США настаивает на создании антикоррупционного суда в Украине. Посольство США предлагает кандидатуру аудитора деятельности НАБУ. Это бесцеремонное вмешательство во внутренние дела Украины!! Ни одно суверенное государство, которое себя уважает, никогда бы не позволило ничего подобного ни одному иностранному посольству или правительству», - заявил политик.
Он потребовал от США только выполнить обязательства в соответствии с Будапештским меморандумом, а именно – «заключить прямую военную сделку с Украиной и предоставить оборонительное оружие для отражения российской агрессии».
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