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Главная страница → Раздел: УкраинаЛидер Радикальной партии пожаловался на вмешательство США во внутренние дела Украины
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Лидер Радикальной партии пожаловался на вмешательство США во внутренние дела Украины


Лидер Радикальной партии пожаловался на вмешательство США во внутренние дела Украины
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко не понравилось предложение США о необходимости создания в Украине антикоррупционного суда. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Посольство США настаивает на создании антикоррупционного суда в Украине. Посольство США предлагает кандидатуру аудитора деятельности НАБУ. Это бесцеремонное вмешательство во внутренние дела Украины!! Ни одно суверенное государство, которое себя уважает, никогда бы не позволило ничего подобного ни одному иностранному посольству или правительству», - заявил политик.

Он потребовал от США только выполнить обязательства в соответствии с Будапештским меморандумом, а именно – «заключить прямую военную сделку с Украиной и предоставить оборонительное оружие для отражения российской агрессии».
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