В посёлке Крыма директриса школы с полицией разогнала детский футбольный матч

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«4 марта в Краснокаменке состоялся матч между дворовыми командами, который прервали директор школы и участковый, объяснив это тем, что мы проводим несанкционированный митинг, не согласованный с администрацией Феодосии, и запретив нам продолжить матч. Хотя раньше, со времени функционирования школы, никогда не было запрета находиться на территории стадиона: играть в футбол и другие спортивные игры», - сообщили участники матча.
Отметим, что между юными футболистами, директрисой и полицейскими разыгрался настоящий скандал. Ребята, проигнорировав запрет, продолжили играть, после чего по приказу директрисы были спилены футбольные ворота на поле. Но и это не сильно помешало спортсменам. Соорудив новые ворота из досок, они всё-таки завершили матч.
История дошла даже до «администрации» Феодосии. Её глава Станислав Крысин выступил с резкой критикой в адрес директрисы школы и поручил провести служебное расследование.
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