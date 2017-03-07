В РФ собирают подписи с требованием отправить Поклонскую на психиатрическую экспертизу

Фото: AmericaRU.com / duma.gov.ru
Поводом для петиции стали слова бывшей «прокурорши» Крыма в эфире российского телеканала о том, что в Симферополе у здания местной «прокуратуры» якобы замироточил бюст последнего российского императора Николая II.
«Заявление про „мироточение“ — это основная причина, которая послужила триггером для того, чтобы обратиться к руководству Госдумы для направления Натальи Владимировны на принудительное психиатрическое обследование. До этого она выходила с портретом Николая II на шествие „Бессмертного полка“. Я очень беспокоюсь о здоровье человека и считаю, что здесь нужно принимать меры медицинского характера», - заявил Гарначук, подчеркнув, что Поклонская уже неоднократно «проявляла признаки психических отклонений и заболеваний».
«В связи с тем, что депутатом Государственной Думы не может быть лицо, страдающее психическими заболеваниями, а также в связи с тем, что Поклонская Н.В. является лицом допущенным к сведениям составляющим государственную тайну, необходимо провести полноценное медицинское психиатрическое обследовании Поклонской Н.В.», - говорится в петиции.
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