Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:24 am | Чикаго 1:24 am | Сан-Франциско 11:24 pm
Главная страница → Раздел: В миреПресс-секретарь Путина обвинил США в эмоциональном экстремизме
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Пресс-секретарь Путина обвинил США в «эмоциональном экстремизме»


Пресс-секретарь Путина обвинил США в эмоциональном экстремизме
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN пожаловался на «антироссийскую истерию» в США. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Эта (антироссийская – ред.) истерия и общественное мнение, истерия в официальном Вашингтоне и истерия в американских средствах массовой информации - все это наносит большой ущерб будущему наших двусторонних отношений… Мы заинтересованы в предсказуемом партнере, в предсказуемом партнере для ведения диалога. И теперь, когда у нас, к сожалению, нет комфортных условий для диалога, конечно же, это вызывает глубокое сожаление», - заявил Песков, пожаловавшись на то, что в США предпринимаются попытки «представить Россию как токсичную страну».

«Это эмоциональный экстремизм», - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, Песков в очередной раз заверил, что РФ не вмешивалась в президентские выборы в США. «Настало время кому-нибудь в США задаться вопросом: "Разве мы настолько слабы, что страна могла вмешиваться в наши внутренние дела и влиять на нашу избирательную систему?"», - аргументировал он своё мнение.

Отметим, что в США в конце прошлого года был совершен ряд хакерских атак на сервера, связанные с выборами американского президента. Позже оказалось, что их совершили хакеры, тесно связанные с российскими спецслужбами. Американцы обвинили Кремль в попытке вмешаться в выборы и ввели санкции.

Многочисленные похвалы нового американского президента Дональда Трампа в адрес России и российского коллеги Владимира Путина, а также настойчивое отрицание причастности РФ к этим хакерским атакам породило в США слухи о тесных связях республиканца с российскими властями. Озвучивалось даже предположение о наличии у Кремля на него некоего постыдного компромата. Эта ситуация ещё более обострилась после скандального ухода с поста советника президента США Майкла Флинна, который считался одним из главных лоббистов интересов Москвы в окружении Трампа.

Читайте также: СМИ уличили зятя Трампа в тайных встречах с послом РФ.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110583
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Требуются
США, штат Мичиган трудоустройство США, штат Мичиган трудоустройство
Раздел: Услуги
Услуги Мага США, приворот Калифорния Услуги Мага США, приворот Калифорния
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus