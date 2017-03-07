Пресс-секретарь Путина обвинил США в «эмоциональном экстремизме»

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«Эта (антироссийская – ред.) истерия и общественное мнение, истерия в официальном Вашингтоне и истерия в американских средствах массовой информации - все это наносит большой ущерб будущему наших двусторонних отношений… Мы заинтересованы в предсказуемом партнере, в предсказуемом партнере для ведения диалога. И теперь, когда у нас, к сожалению, нет комфортных условий для диалога, конечно же, это вызывает глубокое сожаление», - заявил Песков, пожаловавшись на то, что в США предпринимаются попытки «представить Россию как токсичную страну».
«Это эмоциональный экстремизм», - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Кроме того, Песков в очередной раз заверил, что РФ не вмешивалась в президентские выборы в США. «Настало время кому-нибудь в США задаться вопросом: "Разве мы настолько слабы, что страна могла вмешиваться в наши внутренние дела и влиять на нашу избирательную систему?"», - аргументировал он своё мнение.
Отметим, что в США в конце прошлого года был совершен ряд хакерских атак на сервера, связанные с выборами американского президента. Позже оказалось, что их совершили хакеры, тесно связанные с российскими спецслужбами. Американцы обвинили Кремль в попытке вмешаться в выборы и ввели санкции.
Многочисленные похвалы нового американского президента Дональда Трампа в адрес России и российского коллеги Владимира Путина, а также настойчивое отрицание причастности РФ к этим хакерским атакам породило в США слухи о тесных связях республиканца с российскими властями. Озвучивалось даже предположение о наличии у Кремля на него некоего постыдного компромата. Эта ситуация ещё более обострилась после скандального ухода с поста советника президента США Майкла Флинна, который считался одним из главных лоббистов интересов Москвы в окружении Трампа.
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