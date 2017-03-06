Социальные сети связаны с увеличением чувства одиночества

6 марта 2017 года, 21:31

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110581

Чем больше времени молодые люди проводят в социальных сетях, тем больше шансов, что они чувствуют себя социально изолированными. Специалисты Школы медицины при Университете Питтсбурга обнаружили, что в дополнение ко времени, проведенному в Интернете, частота использования связана с увеличением чувства одиночества."Это очень важный вопрос, который стоит изучить, потому что проблемы психического здоровья и социальной изоляции находятся на уровне эпидемии среди молодых людей. По своей природе мы социальны, но современная жизнь имеет тенденцию к тому, что все будут разделены по группам, вместо того, чтобы объединиться. Хотя может показаться, что социальные сети открывают новые возможности и заполняют социальную пустоту, я считаю, что это не может быть решением", - сказал ведущий автор исследования доктор медицинских наук и философии Брайан Примак (Brian Primack).Результаты были опубликованы в журнале «American Journal of Preventive Medicine».