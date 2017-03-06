Социальные сети связаны с увеличением чувства одиночества

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"Это очень важный вопрос, который стоит изучить, потому что проблемы психического здоровья и социальной изоляции находятся на уровне эпидемии среди молодых людей. По своей природе мы социальны, но современная жизнь имеет тенденцию к тому, что все будут разделены по группам, вместо того, чтобы объединиться. Хотя может показаться, что социальные сети открывают новые возможности и заполняют социальную пустоту, я считаю, что это не может быть решением", - сказал ведущий автор исследования доктор медицинских наук и философии Брайан Примак (Brian Primack).
Результаты были опубликованы в журнале «American Journal of Preventive Medicine».
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