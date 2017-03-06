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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Беркли на митинге в поддержку Трампа были арестованы десять человек
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В Беркли на митинге в поддержку Трампа были арестованы десять человек


В Беркли на митинге в поддержку Трампа были арестованы десять человек
Фото: AmericaRU.com
Большинство субботних митингов в поддержку Дональда Трампа (Donald Trump) прошли без проблем, но только не в Беркли, штат Калифорния.

Сотни противников Трампа в черных масках схлестнулись со сторонниками президента. Сотрудники правоохранительных органов задержали десять человек, пятерых из которых за нападение с применением огнестрельного и холодного оружия. Кроме того, полицейские конфисковали различные виды оружия, в том числе металлические трубы, биты и деревянные палки.

"Мы задержали нескольких человек с кирпичами, которые были конфискованы", - говорится в заявлении Департамента полиции Беркли. Митинги в поддержку Трампа прошли в 50 городах по всей стране. Самые масштабные из них состоялись в Нью-Йорке, Нэшвилле, Бостоне, Денвере и Майами.
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