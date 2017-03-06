Трамп подписал новый приказ об иммиграции

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Приказ ограничивает беженцам из Ирана, Сомали, Судана, Йемена, Сирии и Ливии въезд в США на срок 90 дней. Ранее в списке стран присутствовал Ирак, но позже был исключен. Правительство Ирака заявило о намерении сотрудничать с Соединенными Штатами, в том числе усилить контроль на границе, а также предложило обмен информацией, касающейся иракцев, желающих въехать в США, говорится в заявлении Департамента внутренней безопасности.
Приказ, который вступит в силу 16 марта, также не будет отменять визы, утвержденные до этой даты. Кроме того, запрет не распространяется на владельцев гринкарт и обладателей постоянного вида на жительство.
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