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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссия отправила на Донбасс 6 грузовиков с минами, - Тымчук
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Россия отправила на Донбасс 6 грузовиков с минами, - Тымчук


Россия отправила на Донбасс 6 грузовиков с минами, - Тымчук
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Россия продолжает снабжать свои войска и боевиков на украинском Донбассе военной техникой, оружием, боеприпасами и прочим. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«На выполнение запроса командования "2 АК ЛНР" в интересах подразделений "4 отдельной мотострелковой бригады" в район н.п. Калиново Луганской области прибыли 6 грузовиков с противотанковыми минами», - рассказал депутат, отметив, что россияне предоставили также 22 единицы бронетехники боевикам, находящимся в районе города Хрустального.

Помимо этого, по данным Тымчука, РФ на днях с помощью железной дороги отправила на Донбасс и эшелон с 17 цистернами топлива.

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