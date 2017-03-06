Россия отправила на Донбасс 6 грузовиков с минами, - Тымчук

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«На выполнение запроса командования "2 АК ЛНР" в интересах подразделений "4 отдельной мотострелковой бригады" в район н.п. Калиново Луганской области прибыли 6 грузовиков с противотанковыми минами», - рассказал депутат, отметив, что россияне предоставили также 22 единицы бронетехники боевикам, находящимся в районе города Хрустального.
Помимо этого, по данным Тымчука, РФ на днях с помощью железной дороги отправила на Донбасс и эшелон с 17 цистернами топлива.
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