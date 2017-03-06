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Главная страница → Раздел: УкраинаГосдума хочет запретить карты России без Крыма
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Госдума хочет запретить карты России без Крыма


Госдума хочет запретить карты России без Крыма
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/UkraineMFA
В Госдуму России на рассмотрение внесён законопроект, который запрещает рекламодателям использовать в своей деятельности географические карты России без аннексированного Крыма. Об этом сообщило агентство Росбалт.

Документ предусматривает внесение правок в закон РФ «О рекламе». Их создатели предлагают ввести жесткий контроль за рекламной продукцией, где «в качестве торговой марки используется географическая карта России без Республики Крым».

Депутаты предлагают квалифицировать вышеуказанные инциденты как уголовное преступление, а именно как пропаганду нарушения территориальной целостности России.

Как известно, 27 февраля 2014 года российские военнослужащие без опознавательных знаков (так называемые «вежливые люди») вторглись в Крым, захватив военные, пограничные и государственные объекты на полуострове. Под их контролем 16 марта нелегитимные крымские власти провели «референдум» о присоединении Крыма к РФ. Через 2 дня, 18 марта президент Владимир Путин подписал договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации. Практически все страны мира отказались признать результаты незаконного референдума, осудив действия Кремля. В отношении России были приняты санкции.

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