Экс-пресс-секретарь Обамы рассказал, почему Трамп разжигает скандал о прослушке

Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Отметим, что Трамп в своём микроблоге в Twitter обвинил Обаму в том, что тот якобы инициировал прослушку его телефона в ходе предвыборной гонки, чтобы отслеживать контакты его команды с россиянами. Республиканец назвал своего предшественника «больным человеком» и намекнул на возможные судебные тяжбы.
Бывший представитель Белого дома Джош Эрнест решительно опроверг эту информацию. «Президент Трамп очень сильно старается отвлечь американскую общественность и СМИ от разрастающегося скандала по поводу того, почему ни его администрация, ни он сам не были откровенны в вопросе своих переговоров с Россией», - объяснил американец мотивы Трампа.
«Это может стать неожиданностью для нынешнего обитателя Овального кабинета, но президент Соединенных Штатов не имеет полномочий в одностороннем порядке заказывать прослушивание телефонных разговоров американского гражданина», - уточнил Эрнест. Он напомнил Трампу, что прослушка американца возможно только в том случае, если ФБР и Министерство юстиции предоставят федеральному суду веские на то основания и получат разрешение.
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