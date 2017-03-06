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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссияне подозревают, что избирательные кампании Порошенко и Клинтон финансировались из РФ
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Россияне подозревают, что избирательные кампании Порошенко и Клинтон финансировались из РФ


Россияне подозревают, что избирательные кампании Порошенко и Клинтон финансировались из РФ
Фото: AmericaRU.com
Министерство внутренних дел РФ совместно со спецслужбами проводит расследование по факту незаконной деятельности страховой компании «Россия». Силовики считают, что она тайно финансировала избирательные кампании президента Украины Петра Порошенко и экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон. Об этом сообщило агентство Росбалт, ссылаясь на информированный источник.

По версии следствия, в 2013 году «Россия» вывела 1 миллиард рублей, принадлежавших страхователям, в офшоры на Кипре. Россияне утверждают, что это сделал украинский миллиардер Виктор Пинчук, после чего использовал эти деньги для финансирования в 2014 году предвыборной кампании Петра Порошенко в Украине, а в 2016 году – кампании демократки Хилари Клинтон в США.

По данному факту российские силовики завели уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Проводятся обыски не только в офисах фирм, связанных с «Россией», но и у её бывших менеджеров и даже в адвокатской контре, представлявшей её интересы.
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