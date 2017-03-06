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В Мурманске ребёнок тяжело заболел из-за прививки


В Мурманске ребёнок тяжело заболел из-за прививки
Фото: AmericaRU.com
В российском городе Мурманске некачественная вакцина от ветрянки вызвала воспаление головного мозга у 5-летнего мальчика. Об этом сообщило агентство Росбалт, ссылаясь на областное управление СК РФ.

Ребёнку сделали прививку от ветряной оспы вакциной «Варилрикс». Через 10 дней у мальчика резко ухудшилось состояние здоровья. Врачи диагностировали у него поражение центральной нервной системы и головного мозга – «поствакцинальное осложнение по типу энцефалита». Родители обратились с жалобой в правоохранительные органы.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«Назначены и проводятся экспертиза качества оказания медицинской помощи, судебно-медицинская экспертиза и ряд иных экспертиз для выявления возможной причинно-следственной связи между развитием заболевания у ребенка и действиями медицинских и фармацевтических работников, а также производителей вакцины», - отметили следователи.

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