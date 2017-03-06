В Гааге начались слушания по иску Украины против России

Фото: AmericaRU.com / facebook.com...gp.gov.ua
«6 марта в Гааге начинаются слушания по делу Украины против России в Международном суде ООН… Это первый наш суд против оккупанта», - рассказала депутат, уточнив, что слушания продлятся 4 дня.
«Украина начинает правовую борьбу, международное противодействие агрессии России в юридическом поле, противодействие оккупации Крыма и Донбасса, массовому нарушению прав человека. В иске против РФ говорится, что Москва нарушила Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации», - сообщила Геращенко.
Она уточнила, что силивые структуры Украины тщательно собирали доказательства преступлений России в Украине: «убийств, ранений, уничтожения имущества, незаконно удержания граждан, а также системного нарушения прав человека». «Будет жарко и непросто», - констатировала украинка.
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