Главарь «ЛНР» недоволен, что РФ финансирует его меньше, чем «коллегу» из «ДНР», - ИС

Фото: AmericaRU.com / glava-lnr.su
«Главарь "ЛНР" И. Плотницкий недоволен низким уровнем финансирования "республики" со стороны России по сравнению с "ДНР". В ходе совещания руководящего состава "ЛНР" И.Плотницкий в качестве примера указал, что в 2017 году на финансирование проектов по ремонту и поддержке дорог "ДНР" выделяется 200 млн. руб., тогда как для "ЛНР" предусмотрено лишь 60 млн. руб.», - рассказал депутат.
«По мнению И.Плотницкого, такая ситуация вызвана коррупцией в министерстве экономического развития РФ, отвечающего за финансирование жизнедеятельности псевдореспублик, и способностью "нечестно решать вопросы с россиянами" со стороны руководства "ДНР"», - уточнил Тымчук.
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