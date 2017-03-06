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Главная страница → Раздел: УкраинаГлаварь ЛНР недоволен, что РФ финансирует его меньше, чем коллегу из ДНР, - ИС
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Главарь «ЛНР» недоволен, что РФ финансирует его меньше, чем «коллегу» из «ДНР», - ИС


Главарь ЛНР недоволен, что РФ финансирует его меньше, чем коллегу из ДНР, - ИС
Фото: AmericaRU.com / glava-lnr.su
Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий критикует Москву за недостаточное финансирование его «республики». Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«Главарь "ЛНР" И. Плотницкий недоволен низким уровнем финансирования "республики" со стороны России по сравнению с "ДНР". В ходе совещания руководящего состава "ЛНР" И.Плотницкий в качестве примера указал, что в 2017 году на финансирование проектов по ремонту и поддержке дорог "ДНР" выделяется 200 млн. руб., тогда как для "ЛНР" предусмотрено лишь 60 млн. руб.», - рассказал депутат.

«По мнению И.Плотницкого, такая ситуация вызвана коррупцией в министерстве экономического развития РФ, отвечающего за финансирование жизнедеятельности псевдореспублик, и способностью "нечестно решать вопросы с россиянами" со стороны руководства "ДНР"», - уточнил Тымчук.

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