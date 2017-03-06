Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:53 am | Чикаго 2:53 am | Сан-Франциско 12:53 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеОт рыбы до кофе: простые и эффективные способы предотвращения потери слуха
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

От рыбы до кофе: простые и эффективные способы предотвращения потери слуха


От рыбы до кофе: простые и эффективные способы предотвращения потери слуха
Фото: AmericaRU.com
Среди подростков и молодых людей участились случаи ухудшения слуха. У некоторых проблема появилась от ежедневного пользования наушниками, посещения рок-концертов и воздействия других громких звуков, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Какие простые и эффективные способы предотвращения потери слуха?
1. О старости с позитивом. Результаты канадского исследования показали, что, когда пожилые люди негативное воспринимают старение, то это может оказать негативное воздействие на их слух, а также память.
2. Сделайте потише. Причиной ухудшения слуха среди подростков в возрасте от 11 до 17 лет является прослушивание громкой музыки.
3. Пейте кофе. Исследование, проведенное специалистами женской больницы Бригэма, показало, что употребление кофе может снизить риск возникновения звона в ушах.
4. Ешьте больше рыбы. Еще один эксперимент ученых женской больницы Бригэма показал, что две или более порций рыбы в неделю поможет женщинам снизить риск приобретенной потери слуха.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110561
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918 квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918
Раздел: Требуются
Ищу работника с опытом в AdWords и SEO Ищу работника с опытом в AdWords и SEO
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Раздел: Разное
Production of the deck for the yacht Production of the deck for the yacht
Раздел: Поиск
Ищу родственников Ищу родственников
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus