От рыбы до кофе: простые и эффективные способы предотвращения потери слуха

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Какие простые и эффективные способы предотвращения потери слуха?
1. О старости с позитивом. Результаты канадского исследования показали, что, когда пожилые люди негативное воспринимают старение, то это может оказать негативное воздействие на их слух, а также память.
2. Сделайте потише. Причиной ухудшения слуха среди подростков в возрасте от 11 до 17 лет является прослушивание громкой музыки.
3. Пейте кофе. Исследование, проведенное специалистами женской больницы Бригэма, показало, что употребление кофе может снизить риск возникновения звона в ушах.
4. Ешьте больше рыбы. Еще один эксперимент ученых женской больницы Бригэма показал, что две или более порций рыбы в неделю поможет женщинам снизить риск приобретенной потери слуха.
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