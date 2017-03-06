В Сомали голод, связанный с засухой, за 48 часов убил 110 человек

Фото: AmericaRU.com
Правительство Сомали объявило засуху национальным бедствием. По оценкам ООН, около 5 миллионов человек в стране нуждаются в помощи. Генеральный секретарь попросил выделить 4,4 миллиарда долларов для предотвращения гуманитарной катастрофы в Сомали, Южном Судане, Йемене и на северо-востоке Нигерии. Кроме того, тысячи людей отправились в столицу Сомали, Могадишо, в поисках продовольствия.
На сложившуюся ситуацию повлияли предыдущие засухи и вооруженный конфликт, в том числе продолжающиеся нападений со стороны экстремистской группировки Аль-Шабаб. Президент Мохамед Абдуллахи Мохамед (Mohamed Abdullahi Mohamed) просит международные организации о помощи. Сотрудники Агентства по проблемам международного развития подсчитали, что около 363 тысяч детей остро нуждаются в еде, из которых 71 тысяча страдает от опасного для жизни недоедания.
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