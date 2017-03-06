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Главная страница → Раздел: НекрологТомас Старлз, отец трансплантации органов, скончался в возрасте 90 лет
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Томас Старлз, отец трансплантации органов, скончался в возрасте 90 лет


Томас Старлз, отец трансплантации органов, скончался в возрасте 90 лет
Фото: AmericaRU.com
Хирург Томас Старлз (Thomas Starzl), который совершил революцию в медицине, выполнив успешную операцию по пересадке печени, скончался на 91-м году жизни.

Новость о его смерти подтвердил представитель Университета Питтсбурга, в котором работал заслуженный профессор хирургии. В заявлении говорится, что Старлз мирно ушел из жизни в своем доме.

"Томас Старлз был пионером, легендой, великим человеком и великим гуманистом. Он был силой природы, которая охватывала все вокруг в свою орбиту и бросала вызов тому, что стремилось противостоять его сверхчеловеческому вниманию, воле и состраданию", - говорится в заявлении. Старлза называли отцом трансплантологии, а его открытия и достижения оставили неизгладимый отпечаток на клиническую медицину и сделали его одной из самых известных фигур в научном сообществе.
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