Томас Старлз, отец трансплантации органов, скончался в возрасте 90 лет

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Новость о его смерти подтвердил представитель Университета Питтсбурга, в котором работал заслуженный профессор хирургии. В заявлении говорится, что Старлз мирно ушел из жизни в своем доме.
"Томас Старлз был пионером, легендой, великим человеком и великим гуманистом. Он был силой природы, которая охватывала все вокруг в свою орбиту и бросала вызов тому, что стремилось противостоять его сверхчеловеческому вниманию, воле и состраданию", - говорится в заявлении. Старлза называли отцом трансплантологии, а его открытия и достижения оставили неизгладимый отпечаток на клиническую медицину и сделали его одной из самых известных фигур в научном сообществе.
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