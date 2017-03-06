Томас Старлз, отец трансплантации органов, скончался в возрасте 90 лет

6 марта 2017 года, 10:40

Фото: AmericaRU.com

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Хирург Томас Старлз (Thomas Starzl), который совершил революцию в медицине, выполнив успешную операцию по пересадке печени, скончался на 91-м году жизни.Новость о его смерти подтвердил представитель Университета Питтсбурга, в котором работал заслуженный профессор хирургии. В заявлении говорится, что Старлз мирно ушел из жизни в своем доме."Томас Старлз был пионером, легендой, великим человеком и великим гуманистом. Он был силой природы, которая охватывала все вокруг в свою орбиту и бросала вызов тому, что стремилось противостоять его сверхчеловеческому вниманию, воле и состраданию", - говорится в заявлении. Старлза называли отцом трансплантологии, а его открытия и достижения оставили неизгладимый отпечаток на клиническую медицину и сделали его одной из самых известных фигур в научном сообществе.