Женщина травила мужа ядом, чтобы избежать занятий сексом

6 марта 2017 года, 10:17

Фото: AmericaRU.com

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Жительница Невады призналась в том, что подсыпала мужу яд, потому что не хотела заниматься с ним сексом. В настоящее время женщина находится в розыске.В 2015 году Андреа Хеминг (Andrea Heming) признала то, что подсыпала в энергетические напитки мужа борную кислоту, которая используется для травли тараканов и других вредителей, чтобы вызвать у него импотенцию. Тогда она была выпущена под залог в размере 50 тысяч долларов, но позже не появилась на судебном слушании. По мнению сотрудников правоохранительных органов, женщина сбежала в родную Мексику."Со слов Хеминг, она подсыпала такое количество борной кислоты, которое могло затруднить появление эрекции", - говорится в отчете полиции. Как заявил бывший муж женщины, он пил принесенные ею напитки в течение шести месяцев. Кроме того, он страдал летаргией и необъяснимыми кровотечениями из носа.