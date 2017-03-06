Женщина травила мужа ядом, чтобы избежать занятий сексом

Фото: AmericaRU.com
В 2015 году Андреа Хеминг (Andrea Heming) признала то, что подсыпала в энергетические напитки мужа борную кислоту, которая используется для травли тараканов и других вредителей, чтобы вызвать у него импотенцию. Тогда она была выпущена под залог в размере 50 тысяч долларов, но позже не появилась на судебном слушании. По мнению сотрудников правоохранительных органов, женщина сбежала в родную Мексику.
"Со слов Хеминг, она подсыпала такое количество борной кислоты, которое могло затруднить появление эрекции", - говорится в отчете полиции. Как заявил бывший муж женщины, он пил принесенные ею напитки в течение шести месяцев. Кроме того, он страдал летаргией и необъяснимыми кровотечениями из носа.
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