Ученые рассказали, почему у панды черно-белый окрас

6 марта 2017 года, 10:00

Фото: AmericaRU.com

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Панды - одни из самых необычных созданий природы, известные во всем мире своим уникальным черно-белым окрасом. Их бамбуковая диета и прославленное нежелание размножаться в течение многих десятилетий ставило вид на грань вымирания.Специалисты Университета Калифорнии в Лонг-Бич считают, что им удалось разгадать тайну того, чем может быть обусловлен необычный окрас животных. "Понимание того, почему у панд такой удивительный окрас - давняя проблема биологии, которую было трудно решить, потому что нет другого млекопитающего, который имел бы аналогичный окрас", - сказал ведущий автор исследования Тим Каро (Tim Caro).Результаты исследования были опубликованы в журнале «Behavioral Ecology». Ученые сравнили окрас панд с шерстью 39 подвидов медведей и 195 других млекопитающих. Они обнаружили, что пандам необходимо быть активными круглый год. В поисках еды им нужно пересекать различные среды обитания, от тропических лесов до заснеженных горных районов. Свой окрас они используют в качестве камуфляжа: белые участки помогают слиться со снегом, а черные - скрыться в лесах. Кроме того, черные пятна вокруг глаз помогают им получить признание среди других медведей.