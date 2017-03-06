Причиной вымирания шерстистого мамонта стала генетическая патология

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Исследователи сравнили ДНК двух мамонтов и обнаружили доказательство того, что причиной вымирания мамонтов была генетическая патология. По мнению ученых, последние представители вида могли быть обречены из-за «геномного кризиса», который также создает угрозу для современных исчезающих видов. Специалисты Калифорнийского университета в Беркли выявили, что генетические мутации привели к ослаблению обоняния и сделали шерсть, которая защищала животных от холода, блестящей и мягкой.
Большинство мамонтов вымерло около 10 тысяч лет назад, но нескольким стадам удалось прожить на несколько тысячелетий дольше. Два арктических острова стали их последним прибежищем: на острове Сент-Пол они вымерли 5600 лет назад, а на острове Врангеля прожили еще 1600 лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLOS Genetics».
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