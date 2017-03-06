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Главная страница → Раздел: В миреВ России отменили приговор воспитательнице, брошенной в тюрьму за репост видео
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В России отменили приговор воспитательнице, брошенной в тюрьму за репост видео


В России отменили приговор воспитательнице, брошенной в тюрьму за репост видео
Фото: AmericaRU.com
Суд РФ за месяц до истечения срока заключения отменил приговор гражданке Наталье Чудновец, осуждённой за перерепост 3-секундного видео. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на адвоката россиянки Алексея Бушмакова.

Отметим, что на Чудновец было заведено уголовное дело по статье «Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Поводом для этого послужил перерепост ею в соцсети видеоролика, в котором зафиксированы издевательства воспитательницы и вожатого над обнаженным 10-летним мальчиком в детском лагере. Свой поступок девушка объяснила желанием обратить внимание на вопиющий случай и привлечь к ответственности садистов. Однако суд не принял это во внимание и признал Чудновец виновной. Женщину приговорили к 6 месяцам лишения свободы.

За месяц до освобождения из-под стражи данный приговор был отменён. Суд объяснил такое решение отсутствием в действиях Чудновец состава преступления. Воспитательницу отпустили прямо в зале суда.

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