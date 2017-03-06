В России отменили приговор воспитательнице, брошенной в тюрьму за репост видео

Фото: AmericaRU.com
Отметим, что на Чудновец было заведено уголовное дело по статье «Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Поводом для этого послужил перерепост ею в соцсети видеоролика, в котором зафиксированы издевательства воспитательницы и вожатого над обнаженным 10-летним мальчиком в детском лагере. Свой поступок девушка объяснила желанием обратить внимание на вопиющий случай и привлечь к ответственности садистов. Однако суд не принял это во внимание и признал Чудновец виновной. Женщину приговорили к 6 месяцам лишения свободы.
За месяц до освобождения из-под стражи данный приговор был отменён. Суд объяснил такое решение отсутствием в действиях Чудновец состава преступления. Воспитательницу отпустили прямо в зале суда.
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