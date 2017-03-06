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Главная страница → Раздел: УкраинаЭкс-прокурорша Крыма обнаружила религиозное чудо в Симферополе
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«Экс-прокурорша» Крыма обнаружила религиозное «чудо» в Симферополе


Экс-прокурорша Крыма обнаружила религиозное чудо в Симферополе
Фото: AmericaRU.com / duma.gov.ru
«Прокурорша» аннексированного Крыма и нынешняя «депутат» Госдумы РФ Наталья Поклонская, известная своей большой любовью к последнему российскому императору Николаю II, утверждает, что на полуострове замироточил его бюст. Её слова вызвали шквал насмешек. Об этом сообщило радио «Эхо Москвы».

«Вы знаете, сегодня утором бюст Николая II – государя нашего – замироточил», - заявила сепаратистка в эфире телеканала «Царьград ТВ», уточнив, что «чудо» произошло у часовни около крымской «прокуратуры».

«Люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились… Это чудо, которое не объяснят ни учёные, никто. Это (произошло) в столетнюю годовщину (отречения императора от престола – ред.). Государь нам помогает», - отметила Поклонская. Она также добавила, что Николай II с семьёй «погибли, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой».

Отметим, что заявление Поклонской вызвало шквал резкой критики в России.

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