«Экс-прокурорша» Крыма обнаружила религиозное «чудо» в Симферополе

Фото: AmericaRU.com / duma.gov.ru
«Вы знаете, сегодня утором бюст Николая II – государя нашего – замироточил», - заявила сепаратистка в эфире телеканала «Царьград ТВ», уточнив, что «чудо» произошло у часовни около крымской «прокуратуры».
«Люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились… Это чудо, которое не объяснят ни учёные, никто. Это (произошло) в столетнюю годовщину (отречения императора от престола – ред.). Государь нам помогает», - отметила Поклонская. Она также добавила, что Николай II с семьёй «погибли, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой».
Отметим, что заявление Поклонской вызвало шквал резкой критики в России.
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