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Трамп обвинил Обаму в прослушке


Трамп обвинил Обаму в прослушке
Фото: AmericaRU.com / whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп выдвинул серьёзные обвинения в адрес своего предшественника. Республиканец утверждает, что администрация «больного» Обамы тайно прослушивала его телефонные разговоры в ходе предвыборной гонки. Об этом Трамп написал в своём микроблоге в Twitter.

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал меня в Trump Tower незадолго до победы. Ничего не нашли... Как низко пал президент Обама… в ходе священного избирательного процесса… Ужасный (или больной) человек», - написал президент, поставив эту ситуацию в один ряд с Уотергейтским скандалом, который привел к отставке президента Никсона.

«Насколько это законно для президента – прослушивать (участников) предвыборной гонки?... Убеждён, хороший адвокат мог бы сделать из этого факта отличное дело», - уточнил республиканец.

Судя по твитам Трампа, эта возможная прослушка велась с целью зафиксировать его контакты с Кремлём. Президент, помимо прочего, обратился к разведсообществу США с призывом расследовать и эти «злоупотребления Обамой его полномочий».

Отметим, что настойчивые слухи о тесных связях Трампа с Москвой в США ходят ещё с предвыборной гонки. Тому послужили многочисленные похвалы республиканца в адрес и РФ и её лидера – Владимира Путина. Озвучивалось даже предположение о наличии у Кремля некоего постыдного компромата на нового президента США. Эта ситуация ещё более обострилась после скандального ухода с поста советника президента США Майкла Флинна, который считался одним из главных лоббистов интересов Кремля в окружении Трампа.

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