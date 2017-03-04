Потеря слуха - молчаливый убийца отношений

4 марта 2017 года, 14:31

Фото: AmericaRU.com

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Потеря слуха является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Около 40 миллионов взрослых в Соединенных Штатах испытывают снижение слуха. У половины из них проблема появилась не из-за особенностей рабочего места, а от ежедневного пользования наушниками, посещения рок-концертов и воздействия других громких звуков.Новое исследование, опубликованное в журнале «JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery», показало, что почти 25 процентов американцев в возрасте от 65 до 74 лет, и 50 процентов тех, кому за 75 лет, теряют слух. Специалисты Центра по проблемам старения при Университете Джона Хопкинса заявляют, что в ближайшие 40 лет число случаев потери слуха может удвоиться.Согласно результатам опроса, проведенного британской компанией Hearing Direct, занимающейся продажей слуховых аппаратов, снижение слуха может повлиять на отношения партнеров. Около 33 процентов из 1000 опрашиваемых заявили, что состояние повлекло за собой увеличение конфликтов с супругом. Кроме того, браки, в которых один партнер страдает тяжелой потерей слуха, заканчиваются разводом в четыре раза чаще.