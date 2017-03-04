Потеря слуха - молчаливый убийца отношений

Фото: AmericaRU.com
Новое исследование, опубликованное в журнале «JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery», показало, что почти 25 процентов американцев в возрасте от 65 до 74 лет, и 50 процентов тех, кому за 75 лет, теряют слух. Специалисты Центра по проблемам старения при Университете Джона Хопкинса заявляют, что в ближайшие 40 лет число случаев потери слуха может удвоиться.
Согласно результатам опроса, проведенного британской компанией Hearing Direct, занимающейся продажей слуховых аппаратов, снижение слуха может повлиять на отношения партнеров. Около 33 процентов из 1000 опрашиваемых заявили, что состояние повлекло за собой увеличение конфликтов с супругом. Кроме того, браки, в которых один партнер страдает тяжелой потерей слуха, заканчиваются разводом в четыре раза чаще.
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