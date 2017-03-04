Большинство лесных пожаров устроили люди

4 марта 2017 года, 14:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110541

Новое исследование показало, что человеческий фактор был виновен в пяти из шести лесных пожаров в США за последние два десятилетия. В то время как изменение климата ухудшает ситуацию во время сезона пожаров, облегчая распространение и затрудняя тушение, исследователи обнаружили, что деятельность человека играет большую роль в возгорании.Эксперты в области пожарной охраны в возникновении пожаров давно винят человека больше, чем молнии, но так как этот фактор взаимодействует с глобальным потеплением, ситуация обостряется. Ученые проанализировали данные о пожарах с 1992 по 2012 год. Они выявили, что 84 процента всех лесных пожаров начались по вине людей. Кроме того, пожары, устроенные человеком, полыхали от 46 до 154 дней дольше. По данным, с 1992 года люди устроили более 1 миллиона пожаров. Около 29 процентов из них – из-за сжигания мусора. Еще 21 процент – поджоги, а 11 процентов – из-за неправильного пользования оборудованием.Результаты были опубликованы в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences».