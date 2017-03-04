Названа самая популярная процедура пластической хирургии

Фото: AmericaRU.com
По данным ассоциации, в прошлом году были проведены почти 1,8 миллиона хирургических косметических процедур и около 15,5 миллионов минимально инвазивных процедур. Пять самых популярных процедур включают:
1. увеличение формы груди - 290467 процедур.
2. липосакция - 235237 процедур.
3. коррекция формы носа - 223018 процедур.
4. коррекция век - 209020 процедур.
5. уменьшение морщин на лице и шее - 131106 процедур.
Среди минимально инвазивных процедур американцы предпочли:
1. ботокс - 7 миллионов процедур.
2. увеличение губ - 2,6 миллиона процедур.
3. химический пилинг - 1,36 миллион процедур.
4. лазерная эпиляция - 1,1 миллион процедур.
5. микродермабразия - 775000 процедур.
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