Названа самая популярная процедура пластической хирургии

4 марта 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

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В Соединенных Штатах продолжают набирать популярность косметические процедуры, и новый доклад Американского общества пластических хирургов показал, что большинство американцев идут под нож, чтобы изменить черты лица или избавиться от жира.По данным ассоциации, в прошлом году были проведены почти 1,8 миллиона хирургических косметических процедур и около 15,5 миллионов минимально инвазивных процедур. Пять самых популярных процедур включают:1. увеличение формы груди - 290467 процедур.2. липосакция - 235237 процедур.3. коррекция формы носа - 223018 процедур.4. коррекция век - 209020 процедур.5. уменьшение морщин на лице и шее - 131106 процедур.Среди минимально инвазивных процедур американцы предпочли:1. ботокс - 7 миллионов процедур.2. увеличение губ - 2,6 миллиона процедур.3. химический пилинг - 1,36 миллион процедур.4. лазерная эпиляция - 1,1 миллион процедур.5. микродермабразия - 775000 процедур.