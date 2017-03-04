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Главная страница → Раздел: ПрогрессИзменение климата влияет на птиц и млекопитающих гораздо сильнее, чем предполагалось
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Изменение климата влияет на птиц и млекопитающих гораздо сильнее, чем предполагалось


Изменение климата влияет на птиц и млекопитающих гораздо сильнее, чем предполагалось
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что последствия глобального потепления сказываются на видах птиц и млекопитающих, находящихся под угрозой вымирания, гораздо сильнее, чем считалось ранее. По мнению ученых, это происходит из-за того, что имело место недостаточное освещение воздействий изменения климата.

Исследователи проанализировали 130 предыдущих исследований о воздействии изменения климата на исчезающие виды птиц и млекопитающих, и обнаружили доказательства того, что около 700 видов прочувствовали на себе «прелести» глобального потепления. Ученые Университета Сапиенца в Риме подсчитали, что 47 процентов из 873 вида млекопитающих и 23 процента из 1272 видов птиц, находящихся под угрозой вымирания, хотя бы отчасти пострадали от воздействия изменений климата.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature».

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