Изменение климата влияет на птиц и млекопитающих гораздо сильнее, чем предполагалось

Фото: AmericaRU.com
Исследователи проанализировали 130 предыдущих исследований о воздействии изменения климата на исчезающие виды птиц и млекопитающих, и обнаружили доказательства того, что около 700 видов прочувствовали на себе «прелести» глобального потепления. Ученые Университета Сапиенца в Риме подсчитали, что 47 процентов из 873 вида млекопитающих и 23 процента из 1272 видов птиц, находящихся под угрозой вымирания, хотя бы отчасти пострадали от воздействия изменений климата.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature».
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