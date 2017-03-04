Найденные в Китае древние черепа могут перевернуть наше представление об истории

4 марта 2017 года, 12:48

Фото: AmericaRU.com

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Два черепа, обнаруженные во время археологических раскопок в Китае, могут служить подтверждением теории, что неандертальцы населяли территорию.Ранее мы знали, что неандертальцы жили преимущественно в Европе и Западной Азии, но останков в Восточной и Центральной Азии было недостаточно, чтобы доказать то, что древни люди жили на этой территории. Ученые предполагают, что останки могут относиться к Денисовскому периоду."Проблема в закономерности изменчивости и динамике численности населения древних людей в более позднем плейстоцене", - сказал ведущий автор исследования Эрик Тринкаус (Erik Trinkaus) профессор Вашингтонского университета в Сент-Луисе.Возраст находки составляет предположительно 105-125 тысяч лет. У обоих черепов есть выдающиеся надбровные дуги и внутренние кости уха, которые напоминают останки неандертальцев. Но обнаруженные черепа отличаются более тонкими надбровными дугами и менее прочными костями. По словам Тринкауса, это является доказательством того, что в процессе эволюции костная масса уменьшалась.