Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:48 am | Чикаго 5:48 am | Сан-Франциско 3:48 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессНайденные в Китае древние черепа могут перевернуть наше представление об истории
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Найденные в Китае древние черепа могут перевернуть наше представление об истории


Найденные в Китае древние черепа могут перевернуть наше представление об истории
Фото: AmericaRU.com
Два черепа, обнаруженные во время археологических раскопок в Китае, могут служить подтверждением теории, что неандертальцы населяли территорию.

Ранее мы знали, что неандертальцы жили преимущественно в Европе и Западной Азии, но останков в Восточной и Центральной Азии было недостаточно, чтобы доказать то, что древни люди жили на этой территории. Ученые предполагают, что останки могут относиться к Денисовскому периоду.

"Проблема в закономерности изменчивости и динамике численности населения древних людей в более позднем плейстоцене", - сказал ведущий автор исследования Эрик Тринкаус (Erik Trinkaus) профессор Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Возраст находки составляет предположительно 105-125 тысяч лет. У обоих черепов есть выдающиеся надбровные дуги и внутренние кости уха, которые напоминают останки неандертальцев. Но обнаруженные черепа отличаются более тонкими надбровными дугами и менее прочными костями. По словам Тринкауса, это является доказательством того, что в процессе эволюции костная масса уменьшалась.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110535
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
сда&#1105;тся комната сда&#1105;тся комната
Раздел: Барахолка
Breastmilk pump madela Breastmilk pump madela
Раздел: Квартиры - сдам
2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан 2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан
Раздел: Ищу работу
Ищу работу няней Ищу работу няней
Раздел: Квартиры - продам
2-х-комнатная квартира в центре Майами 2-х-комнатная квартира в центре Майами
Раздел: Квартиры - продам
квартира в прекрасном жилом комплексе квартира в прекрасном жилом комплексе
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus