Натали Портман родила девочку

Фото: AmericaRU.com
"Натали Портман и ее муж счастливые родители девочки. Амалия Милльпье родилась 22 февраля. Мать и ребенок счастливы и здоровы", - заявил представитель источнику PEOPLE. Портман и 39-летний Милльпье уже воспитывают 5-летнего сына Алефа. Пара познакомилась в 2009 году на съемках фильма "Черный лебедь", а в декабре 2010 года стало известно о помолвке и беременности. Они поженились в 2012 году в Биг-Сур, штат Калифорния.
В 2016 году Портман поделилась тем, как ее изменило материнство: "Оно сделало меня гораздо более устойчивой к стрессу. Родителю просто необходимо это качество – когда все действительно плохо, ваш голос должен успокаивать. Давление успокаивается, и вы снова можете взять ситуацию под контроль. А ведь на съемочной площадке очень часто возникают стрессы и проблемы", - сказала она.
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