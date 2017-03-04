Uber использует секретный инструмент, чтобы поставить подножку правительственным должностным лицам

Фото: AmericaRU.com
Откровение, которое Uber не спешит оспаривать, следует за расследованием сексуальных домогательств, нарушением конфиденциальности клиентов и обвинениями в том, что водители компании не уважающих протест других таксистов в международном аэропорту Джона Кеннеди. New York Times передает, что сервис заказа такси собирал персональные данные правительственных чиновников и сотрудников правоохранительных органов, чтобы избежать столкновений с ними.
Uber получала информацию о геолокации клиента, данных кредитных карт и даже аккаунтов в социальных сетях. Используемый инструмент, который называется Greyball, стал частью разработанной в 2014 году программы VTOS. Данная программа позволяет собирать данные как из приложения Uber, так и из других ресурсов.
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