Администрация Трампа предлагает разделять женщин и детей на границе с Мексикой

4 марта 2017 года, 11:37

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110529

Женщины и дети, незаконно пересекающие границу Соединенных Штатов, могут быть разделены. Данное предложение в настоящее время рассматривается Департаментом национальной безопасности.Изменение политики позволит правительству держать родителей в заключении, пока последние оспаривают депортацию или ждут слушания о предоставлении убежища. В это время дети будут находиться в специально отведенном охраняемом департаментом и социальными службами месте. Затем они могут быть приняты на попечение американского родственника или опекуна, спонсируемого государством.В настоящее время семьи, оспаривающие депортацию или ищущие убежища, как правило, освобождены из-под стражи и находятся в Соединенных Штатах до вынесения решения по их делу. Постановление федерального апелляционного суда запрещает длительное задержание ребенка.Защитники прав иммигрантов утверждают, что жестокие и нищенские условия в Центральной Америке заставляют матерей иммигрировать в Соединенные Штаты, и они должны получить убежище. По их мнению, реализация нового предложения может создать детям, которые совершили опасное путешествие, психологическую травму на всю жизнь.