Администрация Трампа предлагает разделять женщин и детей на границе с Мексикой

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Изменение политики позволит правительству держать родителей в заключении, пока последние оспаривают депортацию или ждут слушания о предоставлении убежища. В это время дети будут находиться в специально отведенном охраняемом департаментом и социальными службами месте. Затем они могут быть приняты на попечение американского родственника или опекуна, спонсируемого государством.
В настоящее время семьи, оспаривающие депортацию или ищущие убежища, как правило, освобождены из-под стражи и находятся в Соединенных Штатах до вынесения решения по их делу. Постановление федерального апелляционного суда запрещает длительное задержание ребенка.
Защитники прав иммигрантов утверждают, что жестокие и нищенские условия в Центральной Америке заставляют матерей иммигрировать в Соединенные Штаты, и они должны получить убежище. По их мнению, реализация нового предложения может создать детям, которые совершили опасное путешествие, психологическую травму на всю жизнь.
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