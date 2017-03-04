В Сент-Луисе арестовали подозреваемого в распространении угроз еврейским центрам

4 марта 2017 года, 11:13

Фото: AmericaRU.com / iStockPhoto / © Rich Legg

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Сотрудники правоохранительных органов Сент-Луиса арестовали мужчину, который обвиняется в распространении, по меньшей мере, восьми угроз еврейским центрам и другими учреждениям по всей стране.В документах, поданных в офис прокуратуры Нью-Йорка говорится, что подозреваемый, Хуан Томпсон (Juan Thompson), был обвинен федеральными органами в создании угрозы, а также кибер-преследовании. Мужчина работал в качестве репортера для издательства Intercept. Тем не менее, стражи порядка не считают, что 31-летний Томпсон стоит сразу за всеми волнами угроз в США и Канаде.Федеральная прокуратура заявила, что он сделал, по меньшей мере, восемь звонков с угрозами, преследуя бывшую подругу. По мнению сотрудников правоохранительных органов, Томпсон совершал звонки с угрозами в еврейские центры Нью-Йорка, Фармингтон-Хилл, Манхэттена и Сан-Диего.