Ожирение тесно связано с 11 видами рака

3 марта 2017 года, 21:01

Фото: AmericaRU.com

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Люди, которые страдают ожирением, имеют больший риск развития нескольких видов рака, а также смерти от них, включая злокачественные новообразования молочной железы, яичников, почек, поджелудочной железы, толстой кишки, прямой кишки и костного мозга.Рак является ведущей причиной смерти во всем мире, а распространенность ожирения удвоилась в течение последнего десятилетия. Ученые утверждают, что лишний вес влияет на развитие широкого спектра опухолей, и представляют убедительные доказательства того, что ожирение связано с 11 видами рака."Связь с другими видами рака также может быть подтверждена, но пока в их отношении есть значительная неопределенность", - говорит ведущий автор исследования доктор Мария Киргиу (Maria Kyrgiou) из Имперского колледжа Лондона. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире 1,9 миллиарда взрослых людей имеют избыточный вес или страдают ожирением. Примерно 4 из 10 взрослых имеют избыточный вес, и более 1 из 10 страдают ожирением - состоянием, которое увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезни почек и суставов, в дополнение к некоторым видам рака.