Мексиканский политик залез на пограничную стену, чтобы отправить сообщение Трампу

3 марта 2017 года, 20:42

Фото: AmericaRU.com

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Мексиканский политик опубликовал в Твиттере фотографии и видео, на которых он сидит на пограничной стене с США. Браулио Гуерра (Braulio Guerra), конгрессмен из Керетаро, сказал, что этим действием он хотел показать, что планы президента Дональда Трампа (Donald Trump) построить новую стену - нецелесообразны.В январе Трамп подписал два противоречивых правительственных распоряжения, один из которых предполагает усилия по строительству стены на границе с Мексикой. Согласно планам президента, немедленное строительство должно начаться на южной части границы. Кроме того, Трамп намерен нанять 5 тысяч сотрудников пограничной службы и 10 тысяч агентов иммиграционно-таможенной полиции, которые будут обеспечивать исполнение его распоряжения по ограничению иммиграции.Многие пользователи Твиттера, как и Гуерра, выразили сомнения относительно того, что стена поможет сократить поток нелегальных иммигрантов и заявили, что ее строительство бесполезно. Другие считают, что стена – эффективная мера.