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Главная страница → Раздел: В миреПольский политик заявил, что женщины должны зарабатывать меньше, потому что они слабее, меньше и не такие умные
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Польский политик заявил, что женщины должны зарабатывать меньше, потому что они слабее, меньше и не такие умные


Польский политик заявил, что женщины должны зарабатывать меньше, потому что они слабее, меньше и не такие умные
Фото: AmericaRU.com
Бывший польский кандидат в президенты и член Европарламента Януш Корвин-Миккэ (Janusz Korwin-Mikke) заявил, что женщины не должны получать заработную плату наравне с мужчинами, потому что они слабее.

"Конечно, женщины должны зарабатывать меньше, чем мужчины, потому что они слабее, меньше и не такие умные. Это все", - сказал он. Коллега Корвина Миккэ, Ирате Гарсия Перес (Iratxe Garcia Perez), была потрясена заявлением политика. "Согласно вашей теории, я не должна иметь права быть здесь в качестве члена парламента. Я знаю, что это причиняет боль и беспокойство, но сегодня женщины могут сидеть в этом зале и представлять европейских граждан с такими же правами, как и у вас. Я здесь для того, чтобы защитить всех европейских женщин от таких мужчин, как вы", - сказала она.

В настоящее время председатель Европарламента объявил о начале расследования в отношении Корвин-Миккэ, которое определит, была ли в высказываниях политика дискриминация женщин, нарушающая правила парламента.
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