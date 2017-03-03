Польский политик заявил, что женщины должны зарабатывать меньше, потому что они слабее, меньше и не такие умные

Фото: AmericaRU.com
"Конечно, женщины должны зарабатывать меньше, чем мужчины, потому что они слабее, меньше и не такие умные. Это все", - сказал он. Коллега Корвина Миккэ, Ирате Гарсия Перес (Iratxe Garcia Perez), была потрясена заявлением политика. "Согласно вашей теории, я не должна иметь права быть здесь в качестве члена парламента. Я знаю, что это причиняет боль и беспокойство, но сегодня женщины могут сидеть в этом зале и представлять европейских граждан с такими же правами, как и у вас. Я здесь для того, чтобы защитить всех европейских женщин от таких мужчин, как вы", - сказала она.
В настоящее время председатель Европарламента объявил о начале расследования в отношении Корвин-Миккэ, которое определит, была ли в высказываниях политика дискриминация женщин, нарушающая правила парламента.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- За 5 лет в России на 60% увеличилось число несовершеннолетних наркоманов →
- Большинство россиян не хотят видеть в кресле президента РФ женщину, - опрос →
- СМИ уличили зятя Трампа в тайных встречах с послом РФ →
- Госдеп: Россия – одна из главных стран сбыта афганских наркотиков →
- Северная Корея заявила, что Ким Чен Нам умер от сердечного приступа →
- Фонд Навального рассказал о тайной жизни «дяденьки-коррупционера» Медведева →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110521
http://www.americaru.com/news/110521