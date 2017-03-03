Польский политик заявил, что женщины должны зарабатывать меньше, потому что они слабее, меньше и не такие умные

3 марта 2017 года, 20:20

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110521

Бывший польский кандидат в президенты и член Европарламента Януш Корвин-Миккэ (Janusz Korwin-Mikke) заявил, что женщины не должны получать заработную плату наравне с мужчинами, потому что они слабее."Конечно, женщины должны зарабатывать меньше, чем мужчины, потому что они слабее, меньше и не такие умные. Это все", - сказал он. Коллега Корвина Миккэ, Ирате Гарсия Перес (Iratxe Garcia Perez), была потрясена заявлением политика. "Согласно вашей теории, я не должна иметь права быть здесь в качестве члена парламента. Я знаю, что это причиняет боль и беспокойство, но сегодня женщины могут сидеть в этом зале и представлять европейских граждан с такими же правами, как и у вас. Я здесь для того, чтобы защитить всех европейских женщин от таких мужчин, как вы", - сказала она.В настоящее время председатель Европарламента объявил о начале расследования в отношении Корвин-Миккэ, которое определит, была ли в высказываниях политика дискриминация женщин, нарушающая правила парламента.