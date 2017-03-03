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Главная страница → Раздел: В миреЗа 5 лет в России на 60% увеличилось число несовершеннолетних наркоманов
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За 5 лет в России на 60% увеличилось число несовершеннолетних наркоманов


За 5 лет в России на 60% увеличилось число несовершеннолетних наркоманов
Фото: AmericaRU.com
На сегодняшний день в России насчитывается более полумиллиона наркоманов. Ситуация продолжает ухудшаться. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря российского Совбеза Николая Патрушева.

«Наркоситуация в стране по-прежнему характеризуется как тяжелая. Общее количество наркопотребителей в стране... составляет 640 тысяч человек», - рассказал чиновник, отметив, что это число за последние 5 лет не менялось.

«При этом особо настораживает значительный, на 60%, рост потребителей наркотиков из числа несовершеннолетних», - уточнил Патрушев.

Он также отметил огромное число наркопреступлений, совершаемых в РФ. С его слов, только за прошлый год российские правоохранители зафиксировали более 200 тысяч таких инцидентов и изъяли 22 тонны различных наркотиков.

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