За 5 лет в России на 60% увеличилось число несовершеннолетних наркоманов

Фото: AmericaRU.com
«Наркоситуация в стране по-прежнему характеризуется как тяжелая. Общее количество наркопотребителей в стране... составляет 640 тысяч человек», - рассказал чиновник, отметив, что это число за последние 5 лет не менялось.
«При этом особо настораживает значительный, на 60%, рост потребителей наркотиков из числа несовершеннолетних», - уточнил Патрушев.
Он также отметил огромное число наркопреступлений, совершаемых в РФ. С его слов, только за прошлый год российские правоохранители зафиксировали более 200 тысяч таких инцидентов и изъяли 22 тонны различных наркотиков.
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