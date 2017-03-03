Новый смарт-презерватив оценит сексуальную производительность

3 марта 2017 года, 16:50

Фото: AmericaRU.com

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Британская компания I-Con создала первый в мире «умный презерватив», который сможет оценить сексуальную активность пользователя и поможет обнаружить венерические заболевания.Разработчики сравнили продукт I-Con с FitBit, который разработан специально для мужского достоинства. Он предоставляет все статистические данные мужчины, позволяющие оценить сексуальное мастерство. Данные включают продолжительность полового акта, сожженные калории, количество и скорость движений, а также различные позиции, используемые с определенной регулярностью в неделю, месяц или год. Важная функция – выявление опасных возбудителей вроде хламидиоза и сифилиса.Вся полученная информация будет храниться анонимно. Но если пользователь захочет, то сможет поделиться с друзьями в социальных сетях. Для передачи данных на смартфон устройство будет использовать технологию Bluetooth.