Люди стали причиной распространения на планете невиданных ранее минералов

Фото: AmericaRU.com
Это крупнейшее событие такого рода в истории Земли, говорит ученый из геофизической лаборатории Института Карнеги Роберт Хейзен (Robert Hazen). Последний крупный всплеск распространения минералов произошел около 2 миллиардов лет назад. «Люди влияют на удивительное распространение кристаллов, которые появляются под землей. И многие такие минералы будут сохраняться в течение миллиардов лет», - говорит Хейзен.
Исследовательская группа, которая включает в себя команды Хейзены и ученых из университетов Аризоны и Мэна, опубликовала свои выводы в American Mineralogist.
Международная минералогическая ассоциация определила около 5000 различных видов полезных ископаемых, из них 208 появились в результате непреднамеренной человеческой деятельности. Кроме того, люди произвели огромный ассортимент аналогов естественных минералов путем химическим процессов.
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