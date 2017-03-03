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Главная страница → Раздел: ПрогрессЛюди стали причиной распространения на планете невиданных ранее минералов
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Люди стали причиной распространения на планете невиданных ранее минералов


Люди стали причиной распространения на планете невиданных ранее минералов
Фото: AmericaRU.com
Век развития людей ученые назвали «Антропоценом», и его признаком является преобладающее влияние человека на природу. Теперь исследователи представляют новые потрясающие доказательства в поддержку этой идеи – наша деятельность стала причиной взрыва в разнообразии минералов на Земле, не виданного ранее.

Это крупнейшее событие такого рода в истории Земли, говорит ученый из геофизической лаборатории Института Карнеги Роберт Хейзен (Robert Hazen). Последний крупный всплеск распространения минералов произошел около 2 миллиардов лет назад. «Люди влияют на удивительное распространение кристаллов, которые появляются под землей. И многие такие минералы будут сохраняться в течение миллиардов лет», - говорит Хейзен.

Исследовательская группа, которая включает в себя команды Хейзены и ученых из университетов Аризоны и Мэна, опубликовала свои выводы в American Mineralogist.

Международная минералогическая ассоциация определила около 5000 различных видов полезных ископаемых, из них 208 появились в результате непреднамеренной человеческой деятельности. Кроме того, люди произвели огромный ассортимент аналогов естественных минералов путем химическим процессов.
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