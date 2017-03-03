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NASA бесплатно даст пользоваться своим ПО


NASA бесплатно даст пользоваться своим ПО
Фото: AmericaRU.com
Хотите, чтобы запустить ракету, которая доставит людей на Марс в один прекрасный день? Построить кораблю можно самостоятельно, но вот управлять полетом нужно с помощью специальных программа. NASA бесплатно предоставит всем желающим свое программное обеспечение для космических разработок.

Национально аэрокосмическое агентство выпустило каталог программного обеспечения на 2017-2018 годы, в котором можно найти множество полезных инструментов, которые разрешается скачать и использовать бесплатно. Эти программы полезны не только для пилотирования, но и для выполнения других видов деятельности.

Этот каталог направлен на поддержку малого бизнеса, научных кругов и промышленных разработчиков, которые получат доступ к ресурсам, созданным ведущими аэрокосмическими инженерами. Среди предоставленных программ – архиваторы файлов, позволяющие быстро сжать огромные объемы информации, настройщики стереоскопическим камер, видеосимуляторы, погодные программы и многое другое.
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