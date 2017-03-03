NASA бесплатно даст пользоваться своим ПО

Фото: AmericaRU.com
Национально аэрокосмическое агентство выпустило каталог программного обеспечения на 2017-2018 годы, в котором можно найти множество полезных инструментов, которые разрешается скачать и использовать бесплатно. Эти программы полезны не только для пилотирования, но и для выполнения других видов деятельности.
Этот каталог направлен на поддержку малого бизнеса, научных кругов и промышленных разработчиков, которые получат доступ к ресурсам, созданным ведущими аэрокосмическими инженерами. Среди предоставленных программ – архиваторы файлов, позволяющие быстро сжать огромные объемы информации, настройщики стереоскопическим камер, видеосимуляторы, погодные программы и многое другое.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Слоны могут спать меньше, чем любые другие млекопитающие →
- Facebook научится предотвращать самоубийства →
- NASA хочет совершить невозможное – отправить зонд на поверхность Солнца →
- Вновь найденные окаменелости возрастом 3,7 миллиардов лет могут быть самыми ранними следами жизни на Земле →
- Теперь любой желающий может присоединиться к поиску таинственной девятой планеты →
- NASA по решению суда вернуло мешок лунной пыли женщине из Чикаго →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110513
http://www.americaru.com/news/110513