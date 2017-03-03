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Количество платных пользователей Spotify превысило 50 миллионов


Количество платных пользователей Spotify превысило 50 миллионов
Фото: AmericaRU.com
Spotify, потоковому сервису музыки, удалось достичь еще одной вехи – количество платных подписчиков перевалило 50 миллионов.

«Спасибо нашим 50 миллионам платных абонентов», - написали представители Spotify в Твиттере. Общее количество пользователей сервиса в месяц составляет около 100 миллионов.

Этот рост платных подписчиков является довольно впечатляющим для Spotify, поскольку еще в сентябре прошлого года их количество едва достигало 40 миллионов. Службе потребовалось мене 6 месяцев, чтобы получить 10 миллионов новых платных подписчиков. Это доказывает, что люди действительно готовы платить за потоковые премим-услуги музыки.
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