Количество платных пользователей Spotify превысило 50 миллионов

3 марта 2017 года, 15:10

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110511

Spotify, потоковому сервису музыки, удалось достичь еще одной вехи – количество платных подписчиков перевалило 50 миллионов.«Спасибо нашим 50 миллионам платных абонентов», - написали представители Spotify в Твиттере. Общее количество пользователей сервиса в месяц составляет около 100 миллионов.Этот рост платных подписчиков является довольно впечатляющим для Spotify, поскольку еще в сентябре прошлого года их количество едва достигало 40 миллионов. Службе потребовалось мене 6 месяцев, чтобы получить 10 миллионов новых платных подписчиков. Это доказывает, что люди действительно готовы платить за потоковые премим-услуги музыки.