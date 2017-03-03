Сенатор США Менендес призвал сохранить санкции против РФ

Фото: AmericaRU.com
Менендес подчеркнул, что в создании резолюции участвовали обе партии США – Демократическая и Республиканская. «Она посылает сильный и недвусмысленный сигнал солидарности с народом Украины, осуждения Владимира Путина и предостережения к администрации Трампа», - заявил американец, напомнив, что украинцы страдают от российской агрессии уже 3 года.
«Санкции остаются самым мощным и мирным рычагом в нашем арсенале дипломатических инструментов», - добавил Менендес. Он подчеркнул, что ограничительные меры против РФ должны действовать до полного прекращения российской агрессии в Украине.
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