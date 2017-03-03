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Главная страница → Раздел: УкраинаСенатор США Менендес призвал сохранить санкции против РФ
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Сенатор США Менендес призвал сохранить санкции против РФ


Сенатор США Менендес призвал сохранить санкции против РФ
Фото: AmericaRU.com
Сенатор США Боб Менендес представил резолюцию по случаю 3-й годовщины российской агрессии против Украины. Демократ призвал администрацию президента США сохранить санкции против РФ. Об этом сообщила пресс-служба сенатора.

Менендес подчеркнул, что в создании резолюции участвовали обе партии США – Демократическая и Республиканская. «Она посылает сильный и недвусмысленный сигнал солидарности с народом Украины, осуждения Владимира Путина и предостережения к администрации Трампа», - заявил американец, напомнив, что украинцы страдают от российской агрессии уже 3 года.

«Санкции остаются самым мощным и мирным рычагом в нашем арсенале дипломатических инструментов», - добавил Менендес. Он подчеркнул, что ограничительные меры против РФ должны действовать до полного прекращения российской агрессии в Украине.
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