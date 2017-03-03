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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесТом Хэнкс снова отправил пресс-службе Белого дома кофемашину
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Том Хэнкс снова отправил пресс-службе Белого дома кофемашину


Том Хэнкс снова отправил пресс-службе Белого дома кофемашину
Фото: AmericaRU.com
Пресс-корпус Белого дома получил специальный кофейнвй импульс от голливудского актера Тома Хэнкса (Tom Hanks). Звезда «Форреста Гампа» прислал журналистам новую кофемашину.

Вместе с подарком актер отправил пресс-службе Белого дома записку: «Продолжайте бороться за правду, справедливость и американский путь. Особенно что касается правды».
Записка была сделана в фирменном рукописном стиле Хэнкса. Пожелание сопровождалось иллюстрацией с подписью: «Свежие, полные духом американские военные, упоенные победой, приносят тысячи голодных, оборванных, измученных в боях пленных».

Это уже третья машина по приготовлению эспрессо, которую Хэнкс дарит журналистам Белого дома. Впервые он отправил такой подарок в 2004 году пресс-службе Джорджа Буша, второй раз – в 2010-м. В ответ представители пресс-корпуса отправили благодарное сообщение актеру в Твиттере.
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