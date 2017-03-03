Том Хэнкс снова отправил пресс-службе Белого дома кофемашину

Фото: AmericaRU.com
Вместе с подарком актер отправил пресс-службе Белого дома записку: «Продолжайте бороться за правду, справедливость и американский путь. Особенно что касается правды».
Записка была сделана в фирменном рукописном стиле Хэнкса. Пожелание сопровождалось иллюстрацией с подписью: «Свежие, полные духом американские военные, упоенные победой, приносят тысячи голодных, оборванных, измученных в боях пленных».
Это уже третья машина по приготовлению эспрессо, которую Хэнкс дарит журналистам Белого дома. Впервые он отправил такой подарок в 2004 году пресс-службе Джорджа Буша, второй раз – в 2010-м. В ответ представители пресс-корпуса отправили благодарное сообщение актеру в Твиттере.
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