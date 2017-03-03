Россия удерживает 17 украинцев-политзаключенных, - Геращенко

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
«Это недопустимо, когда остается 113 заложников на оккупированной территории, к ним нет допуска Красного Креста. Красному Кресту не дают туда завезти письма или посылки», - рассказала украинка, подчеркнув, что такие действия российских марионеток являются грубым нарушением не только минских, но и нормандских соглашений.
«Конечно, недопустимы (содержание. - Ред.) 17 политзаключенных в Российской Федерации, из которых 10 - это крымчане», - уточнила Геращенко. Она также напомнила о десятках крымских татар, которых в аннексированном Крыму терроризируют российские спецслужбы.
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